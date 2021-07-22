Делегация России пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за "лживой риторики" Украины

Если Украина продолжит придерживаться "лживой, безответственной риторики", то Россия покинет Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ. Об этом заявил руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

"Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооружённых сил России в приграничных районах... используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", — заявил он на пленарном заседании.

Дипломат отметил, что российские войска вернулись в места постоянной дислокации сразу после завершения проверок. Он также заметил, что профессионального обсуждения не получится, если украинская сторона продолжит лживую риторику. В таком случае "их западные спонсоры" будут выслушивать это без участия РФ.