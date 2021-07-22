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Делегация России пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за "лживой риторики" Украины

Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооружённых сил России в приграничных районах используются как ширма, заявил Константин Гаврилов.

22 июля, 18:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Если Украина продолжит придерживаться "лживой, безответственной риторики", то Россия покинет Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ. Об этом заявил руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

"Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооружённых сил России в приграничных районах... используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", — заявил он на пленарном заседании.

Дипломат отметил, что российские войска вернулись в места постоянной дислокации сразу после завершения проверок. Он также заметил, что профессионального обсуждения не получится, если украинская сторона продолжит лживую риторику. В таком случае "их западные спонсоры" будут выслушивать это без участия РФ.

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Ранее в Минобороны Незалежной сообщили, что украинские вооружённые силы перебросили войска к границе с РФ и провели там учения. На манёврах тренировались подразделения противовоздушной обороны. В рамках учений использовали не менее трёх зенитных ракетных комплексов "Бук".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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