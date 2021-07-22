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Немецкий журналист заявил, что "Северному потоку – 2" удалось не стать камнем преткновения

По его словам, газопровод является символом хороших европейско-российских энергетических отношений, на который обрушились одни и защищают другие.

22 июля, 18:02
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Благодаря внешнеполитической деятельности канцлера Германии Ангелы Меркель Европе удалось показать американцам, что она играет главную роль в формулировании и проведении энергетической политики. Такое мнение высказал немецкий журналист Александр Рар.

"Германия — ведущая страна в Европе, которая хочет продолжать энергетический альянс с Россией, который был начат ещё 50 лет назад", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Журналист отметил, что газопровод "Северный поток – 2" является символом хороших европейско-российских энергетических отношений, на который обрушились одни и защищают другие. Однако США не вправе разломать или запретить этот альянс. По его словам, проект мог стать камнем преткновения между странами, но его удалось обойти.

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При этом Рар заметил, что Соединённым Штатам удалось настоять на согласии Германии обеспечить Украину некоторой долей энергетической безопасности. И представить себе, что страна каким-то образом полностью лишится поставок газа со стороны России, можно только гипотетически. Журналист также заметил, что Россия будет сотрудничать с Украиной, если в Незалежной научатся правильно договариваться. Собеседник телеканала также заметил, что нынешнему президенту США Джо Байдену "не плевать" на Евросоюз, поэтому и Германии, и Америке важно, чтобы "Северный поток – 2" был достроен.

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Ранее Лайф писал о том, что Германия взяла на себя обязательство по содействию Украине в получении нового контракта на транзит российского газа. Это один из пунктов договорённостей, которых США и ФРГ достигли по итогам переговоров, касающихся ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2". Ангела Меркель, комментируя достигнутые договорённости, назвала их шагом вперёд.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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