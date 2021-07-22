Благодаря внешнеполитической деятельности канцлера Германии Ангелы Меркель Европе удалось показать американцам, что она играет главную роль в формулировании и проведении энергетической политики. Такое мнение высказал немецкий журналист Александр Рар.

"Германия — ведущая страна в Европе, которая хочет продолжать энергетический альянс с Россией, который был начат ещё 50 лет назад", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Журналист отметил, что газопровод "Северный поток – 2" является символом хороших европейско-российских энергетических отношений, на который обрушились одни и защищают другие. Однако США не вправе разломать или запретить этот альянс. По его словам, проект мог стать камнем преткновения между странами, но его удалось обойти.

При этом Рар заметил, что Соединённым Штатам удалось настоять на согласии Германии обеспечить Украину некоторой долей энергетической безопасности. И представить себе, что страна каким-то образом полностью лишится поставок газа со стороны России, можно только гипотетически. Журналист также заметил, что Россия будет сотрудничать с Украиной, если в Незалежной научатся правильно договариваться. Собеседник телеканала также заметил, что нынешнему президенту США Джо Байдену "не плевать" на Евросоюз, поэтому и Германии, и Америке важно, чтобы "Северный поток – 2" был достроен.