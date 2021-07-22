Суд оштрафовал Twitter на 5,5 млн рублей за неудаление запрещённого контента
Общая сумма по административным нарушениям соцсети уже превысила 33 миллиона рублей.
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Социальная сеть "Твиттер" оштрафована на пять с половиной миллионов рублей по двум протоколам о невыполнении требований об удалении запрещённого контента. Об этом сообщили в мировом суде Таганского района Москвы.
Twitter Inc признан виновным в совершении двух административных правонарушений, компании назначено наказание в виде штрафов на общую сумму пять с половиной миллионов рублей, передаёт ТАСС слова представителя суда. Таким образом, сумма штрафов соцсети составила 33,4 миллиона рублей.
Ранее за аналогичные нарушения были оштрафованы "Фейсбук" и "Телеграм". Соцсеть должна выплатить шесть миллионов рублей, а мессенджер — одиннадцать миллионов.
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