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Суд оштрафовал Twitter на 5,5 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Общая сумма по административным нарушениям соцсети уже превысила 33 миллиона рублей.

22 июля, 17:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Социальная сеть "Твиттер" оштрафована на пять с половиной миллионов рублей по двум протоколам о невыполнении требований об удалении запрещённого контента. Об этом сообщили в мировом суде Таганского района Москвы.

Twitter Inc признан виновным в совершении двух административных правонарушений, компании назначено наказание в виде штрафов на общую сумму пять с половиной миллионов рублей, передаёт ТАСС слова представителя суда. Таким образом, сумма штрафов соцсети составила 33,4 миллиона рублей.

В Twitter заявили об увеличении числа запросов на удаление контента

В Twitter заявили об увеличении числа запросов на удаление контента

Ранее за аналогичные нарушения были оштрафованы "Фейсбук" и "Телеграм". Соцсеть должна выплатить шесть миллионов рублей, а мессенджер — одиннадцать миллионов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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