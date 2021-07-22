Суд оштрафовал Twitter на 5,5 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Социальная сеть "Твиттер" оштрафована на пять с половиной миллионов рублей по двум протоколам о невыполнении требований об удалении запрещённого контента. Об этом сообщили в мировом суде Таганского района Москвы.

Twitter Inc признан виновным в совершении двух административных правонарушений, компании назначено наказание в виде штрафов на общую сумму пять с половиной миллионов рублей, передаёт ТАСС слова представителя суда. Таким образом, сумма штрафов соцсети составила 33,4 миллиона рублей.