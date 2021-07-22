В Союзе нефтегазопромышленников не считают серьёзными последствия возможного запрета на экспорт бензина
Там напомнили, что объёмы продаж этого нефтепродукта за рубеж невелики по сравнению с чистой нефтью или дизельным топливом.
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Никаких серьёзных последствий для отрасли в случае отмены экспорта бензина из России не последует, считает президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль. По его словам, доля российского бензина, который идёт на экспорт, составляет всего 10% от общего объёма производства.
"Около 10% от того производимого нашего бензина идёт на экспорт, и то он идёт в страны СНГ, а куда-то на Запад он вообще не идёт, так как не в полной мере соответствует тем требованиям, которые там применяются", — подчеркнул Шмаль Лайфу.
По мнению эксперта, если решение всё же будет принято, никаких серьёзных последствий за ним не последует, поскольку объёмы экспорта бензина невелики по сравнению с нефтью или дизельным топливом. Поэтому бензин не может серьезно повлиять на ситуацию, связанную с экспортом, добавил глава союза.
"И какого-то большого влияния на состояние наших компаний это решение не окажет. Конечно, когда растёт цена — это плохо для тех, кто покупает. Но дело в том, что у нас никто не занимается ценовой политикой", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Напомним, последние несколько дней в России растут биржевые цены на бензин. 19 июля стоимость АИ-92 достигла 56,2 тысячи рублей за тонну. 20 июля — уже 56 751 рубль. 21 июля цена этой марки топлива продолжила приближаться к абсолютному рекорду и выросла до 57,06 тысячи рублей. А оптовая цена бензина АИ-95 установила новый исторический максимум и достигла 60,029 тысячи рублей за тонну.
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