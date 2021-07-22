В Союзе нефтегазопромышленников не считают серьёзными последствия возможного запрета на экспорт бензина

Никаких серьёзных последствий для отрасли в случае отмены экспорта бензина из России не последует, считает президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль. По его словам, доля российского бензина, который идёт на экспорт, составляет всего 10% от общего объёма производства.

"Около 10% от того производимого нашего бензина идёт на экспорт, и то он идёт в страны СНГ, а куда-то на Запад он вообще не идёт, так как не в полной мере соответствует тем требованиям, которые там применяются", — подчеркнул Шмаль Лайфу.

По мнению эксперта, если решение всё же будет принято, никаких серьёзных последствий за ним не последует, поскольку объёмы экспорта бензина невелики по сравнению с нефтью или дизельным топливом. Поэтому бензин не может серьезно повлиять на ситуацию, связанную с экспортом, добавил глава союза.