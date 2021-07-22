В Минэнерго спрогнозировали стабилизацию цен на бензин в конце июля

Министерство энергетики ожидает, что цена бензина на бирже, которая выросла в июле, может стабилизироваться в конце месяца. Это связано с завершением ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Замминистра пояснил, что цены на бензин растут из-за сезонных факторов: роста спроса на внутреннем рынке во время отпусков, а также ремонта нескольких НПЗ. Немалую роль играет и восстановление экономики, а также увеличение активности различных её сфер, в том числе возросшего спроса на внутренний туризм в условиях закрытых границ, что также влияет на спрос на топливо, в том числе и в рамках биржевых торгов.