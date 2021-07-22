В Минэнерго спрогнозировали стабилизацию цен на бензин в конце июля
Рост стоимости топлива связан с сезонным спросом, восстановлением экономики и бумом внутреннего туризма.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Министерство энергетики ожидает, что цена бензина на бирже, которая выросла в июле, может стабилизироваться в конце месяца. Это связано с завершением ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Рост объёмов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен", — сказал Сорокин.
Замминистра пояснил, что цены на бензин растут из-за сезонных факторов: роста спроса на внутреннем рынке во время отпусков, а также ремонта нескольких НПЗ. Немалую роль играет и восстановление экономики, а также увеличение активности различных её сфер, в том числе возросшего спроса на внутренний туризм в условиях закрытых границ, что также влияет на спрос на топливо, в том числе и в рамках биржевых торгов.
Напомним, 19 июля цена АИ-92 достигла 56,2 тысячи рублей за тонну. 20 июля биржевая стоимость этой марки составила 56 751 рубль. 21 июля её цена продолжила приближаться к абсолютному рекорду, который был достигнут в июле 2020 года, она выросла до 57,06 тысячи рублей.
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