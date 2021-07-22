Вопрос транзита российского газа через Украину будет определять спрос на голубое топливо. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это опять вопрос потребности. По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Будет спрос, будет и транзит", — приводит его слова РИА "Новости".

Грушко заметил, что энергетическое сотрудничество России и Европы выдержало испытания временем и в течение десятилетий было материальной опорой безопасности и стабильности. При этом замглавы заметил, что Вашингтон пытался навязать европейским партнёрам свои условия и пытался отключить Европу от российского газа и в то же время требует сохранить газовый транзит через Украину после 2024-го.