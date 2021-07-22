"Будет спрос, будет и транзит": В МИД РФ назвали условие поставок газа через Украину после 2024 года
Ориентироваться в данном вопросе конечные потребители должны исходя из потребностей, заметил замглавы внешнеполитического ведомства.
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Вопрос транзита российского газа через Украину будет определять спрос на голубое топливо. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это опять вопрос потребности. По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Будет спрос, будет и транзит", — приводит его слова РИА "Новости".
Грушко заметил, что энергетическое сотрудничество России и Европы выдержало испытания временем и в течение десятилетий было материальной опорой безопасности и стабильности. При этом замглавы заметил, что Вашингтон пытался навязать европейским партнёрам свои условия и пытался отключить Европу от российского газа и в то же время требует сохранить газовый транзит через Украину после 2024-го.
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Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.
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