Некоторые пункты соглашения между ФРГ и США по "Северному потоку – 2" Москва готова приветствовать, однако отдельные положения вызывают вопросы. В частности, продление транзита газа через Украину на десять лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, всё-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это "без меня меня женили", — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что президент неоднократно, в том числе несколько дней назад, говорил о готовности России обсуждать продление транзита газа через Украину и после 2024 года. Песков заметил, что это вопрос исключительно экономической целесообразности и рентабельности.