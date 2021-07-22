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"Без меня меня женили": Песков оценил планы ФРГ и США продлить транзит российского газа через Украину

По словам представителя Кремля, это вопрос исключительно экономической целесообразности и рентабельности.

22 июля, 10:58
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Некоторые пункты соглашения между ФРГ и США по "Северному потоку – 2" Москва готова приветствовать, однако отдельные положения вызывают вопросы. В частности, продление транзита газа через Украину на десять лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, всё-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это "без меня меня женили", — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что президент неоднократно, в том числе несколько дней назад, говорил о готовности России обсуждать продление транзита газа через Украину и после 2024 года. Песков заметил, что это вопрос исключительно экономической целесообразности и рентабельности.

Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2"

Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2"

Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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