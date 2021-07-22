Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2"

Прежде всего надо освободиться от иллюзии, что США когда-то были привержены чувству альтруизма или чувству заботы о других странах, они всегда преследовали и будут преследовать только свою выгоду. Это касается и "Северного потока – 2". Об этом Лайфу рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"В вопросе СП-2 под ворохом лозунгов о демократии, рисках и так далее пряталась боязнь потерять выгоду от того, что США не смогут монопольно присутствовать на рынке Германии. Речь об экспорте сжиженного газа. Нынешнее достижение соглашения может свидетельствовать только о том, что Соединённые Штаты нашли выгоду. И, скорее всего, она заключается в том, что за всем этим стоят интересы приватизировать систему газораспределения и газоснабжения на Украине и получать выгоду от транзита российского газа", — сказал он.

Эксперт добавил, что для РФ это соглашение стало пищей для ума о необходимости проработки перспектив с таким расчётом, чтобы не пострадали российско-германские отношения. В этом вопросе надо глубоко и обстоятельно думать, считает Оленченко.

"Политика — вещь динамичная, и достижение одного соглашения не означает подведения черты в каком-то действии. Поэтому России важно своевременно выработать свои подходы. Надо за это бороться. Враг всегда силён и коварен. Надо постоянно учитывать, что наши оппоненты отстаивают свои интересы, а мы — свои", — заключил он.

Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.