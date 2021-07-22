Спикер Рады попросил США продолжить санкции против "Северного потока – 2"
В Киеве считают, что этот проект якобы несёт прямую угрозу энергетической безопасности Незалежной и всей Европы.
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Соединённым Штатам стоит последовательно продолжать политику санкций, чтобы не допустить достройку и введение в строй газопровода "Северный поток – 2". Такую позицию озвучил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков и подкрепил это соответствующим письмом в адрес спикера палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Нэнси Пелоси.
"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", — написал он в открытом письме.
В тексте своего послания он также предлагает в случае необходимости рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлечённых к его строительству. Разумков считает, что этот проект якобы несёт прямую угрозу энергетической безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.
Напомним, что по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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