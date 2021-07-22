Мэр Керчи Бороздин ушёл в отставку

Мэр Керчи Сергей Бороздин принял решение покинуть свой пост. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Сегодня утром состоялся разговор с главой Администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".