Мэр Керчи Бороздин ушёл в отставку
В ближайшее время власти Крыма назначат временно исполняющего обязанности главы администрации города.
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Мэр Керчи Сергей Бороздин принял решение покинуть свой пост. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Сегодня утром состоялся разговор с главой Администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
О причинах кадровых перестановок в администрации Аксёнов решил не сообщать. Глава республики добавил, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности мэра города.
Ранее Лайф сообщал, что в середине июня на Керчь обрушился сильнейший ливень, превратив улицы в реки. В городе ввели режим ЧС. Автомобилям приходилось двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды оказались затопленными.
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