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Мэр Керчи Бороздин ушёл в отставку

В ближайшее время власти Крыма назначат временно исполняющего обязанности главы администрации города.

22 июля, 07:09

Фото © Соцсети

Мэр Керчи Сергей Бороздин принял решение покинуть свой пост. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Сегодня утром состоялся разговор с главой Администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

О причинах кадровых перестановок в администрации Аксёнов решил не сообщать. Глава республики добавил, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности мэра города.

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Ранее Лайф сообщал, что в середине июня на Керчь обрушился сильнейший ливень, превратив улицы в реки. В городе ввели режим ЧС. Автомобилям приходилось двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды оказались затопленными.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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