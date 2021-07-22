Суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака на 1 млрд рублей

Как следует из данных портала "Федресурс" , арест наложен в том числе на имущество супруги парламентария и его отца. Общая сумма, подлежащая заморозке, составила 1 миллиард рублей.

"Арбитражный суд Свердловской области определил: наложить арест на денежные средства на счетах и денежные средства, которые будут поступать на счета Ковпака Льва Игоревича, Ковпака Игоря Ивановича, Ковпак Вероники Александровны, ООО "Прометей", ООО "Продукт-ленд", ООО "ОЖК", ООО "Лев" в пределах 1 млрд руб.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд также арестовал недвижимость, принадлежащую семье Ковпака, и средства, поступающие на счета других компаний депутата. Такое решение было принято в рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО "Продовольственная компания", со счетов которого Ковпак вывел более 600 миллионов рублей в пользу других подконтрольных ему компаний.