НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главу Минцифры Амурской области жестоко избили во время отдыха за городом

Врачи госпитализировали чиновника с черепно-мозговыми травмами. Возбуждено уголовное дело.

22 июля, 05:28
<p>Александр Курдюков. Фото © <a href="https://www.amurobl.ru/posts/news/ministrom-tsifrovogo-razvitiya-i-svyazi-amurskoy-oblasti-naznachen-aleksandr-kurdyukov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Амурской области</a></p>

Александр Курдюков. Фото © Правительство Амурской области

В Благовещенске избили министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё в конце прошлой недели, 17 июля, на загородной базе отдыха "Берлога", где чиновник вместе с супругой и друзьями арендовали гриль-зону. Когда вечером охранник пошёл на плановый обход территории, то обнаружил Курдюкова уже сильно избитым.

Состояние избитого сына Стаса Пьехи ухудшилось

Состояние избитого сына Стаса Пьехи ухудшилось

По данным СМИ, врачи диагностировали у министра перелом височной кости, а также ушиб головного мозга. Сейчас полицейские выясняют, кто и за что избил чиновника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что в Молдавии во время прямого эфира местного телевидения экс-советник президента страны избил бывшего замглавы МВД до потери сознания.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На Украине назначили нового главу МВД после отставки Авакова

16 июля, 09:47

Против замминистра экологии Челябинской области Безрукова возбуждено уголовное дело

20 июля, 10:21

Надругавшийся над девочкой и убивший её сахалинец отказался признавать вину

сегодня в 02:17

Суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака на 1 млрд рублей

сегодня в 06:21

Биолог рассказал, для кого штамм ковида "дельта" опаснее всего

сегодня в 05:54

Новости партнеров

Layer 1