Главу Минцифры Амурской области жестоко избили во время отдыха за городом
Врачи госпитализировали чиновника с черепно-мозговыми травмами. Возбуждено уголовное дело.
Александр Курдюков. Фото © Правительство Амурской области
В Благовещенске избили министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл ещё в конце прошлой недели, 17 июля, на загородной базе отдыха "Берлога", где чиновник вместе с супругой и друзьями арендовали гриль-зону. Когда вечером охранник пошёл на плановый обход территории, то обнаружил Курдюкова уже сильно избитым.
По данным СМИ, врачи диагностировали у министра перелом височной кости, а также ушиб головного мозга. Сейчас полицейские выясняют, кто и за что избил чиновника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, что в Молдавии во время прямого эфира местного телевидения экс-советник президента страны избил бывшего замглавы МВД до потери сознания.
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