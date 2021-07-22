Главу Минцифры Амурской области жестоко избили во время отдыха за городом

В Благовещенске избили министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё в конце прошлой недели, 17 июля, на загородной базе отдыха "Берлога", где чиновник вместе с супругой и друзьями арендовали гриль-зону. Когда вечером охранник пошёл на плановый обход территории, то обнаружил Курдюкова уже сильно избитым.

По данным СМИ, врачи диагностировали у министра перелом височной кости, а также ушиб головного мозга. Сейчас полицейские выясняют, кто и за что избил чиновника. Возбуждено уголовное дело.