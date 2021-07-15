Богатый и пьяный: Чем владеет оскандалившийся депутат Тобольской думы Сергей Вакарин Депутат попался пьяным за рулём и усугубил своё положение сопротивлением сотрудникам. Теперь он коротает ночи в тюрьме. Лайф разбирался в его имуществе и активах. 15 июля, 11:05 Коллаж © LIFE. Фото © vk.com / Сергей Вакарин

Вечером 13 июля 67-летний тобольский депутат Сергей Вакарин гнал по трассе Тобольск — Байгара. Вылетев на своём "гелике" (Mersedes Benz AMG G63) на встречку, народный избранник был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Депутат не подчинился требованиям инспектора, не только не выйдя из машины, но и дав по газам. Инспектор зацепился за машину и несколько метров проехал вместе с ней. Затем упал, получив травмы средней тяжести. Сейчас он лечится в больнице.

Сам же депутат скрылся с места происшествия. Для собственного оправдания он выдумал следующую историю: якобы за рулём машины находился его сын Андрей. По версии депутата, сыну поставили диагноз "коронавирус" и они спешили в аптеку за лекарствами. А полицейского он не сбивал, тот якобы сам запнулся и упал.

Яблоко от яблони

Стоит отметить, что тот самый сын Андрей Вакарин в мае уже попал в аналогичную ситуацию. По сообщению местных СМИ, тогда он пытался объехать пассажирский автобус по газону и даже якобы устроил драку с участием пассажиров, водителя и кондуктора. Возможно, он был пьян, но установить это не удалось, поскольку Вакарин-младший скрылся с места ДТП и несколько дней находился в розыске.

Инспекторы тогда только составили протоколы за непредоставление преимущества другому транспортному средству и оставление места ДТП. Однако ситуация получила большой резонанс, и ДТП даже пришлось комментировать тобольской администрации. Там подтвердили, что агрессивным водителем внедорожника действительно был Вакарин-младший, а местное отделение "Единой России" заявило, что исключило хулигана из партии.

Теперь настал черёд и отца, в версию которого никто не поверил — пострадавший инспектор уверенно опознал в водителе Вакарина-старшего. В "Единой России" также уже поспешили откреститься от скандалиста, заявив, что Сергей Вакарин исключён из партии. Но, в отличие от ДТП с Андреем Вакариным, отцу повезло гораздо меньше.

В пресс-службе СК по Тюменской области рассказали Лайфу, что Вакарина-старшего подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Максимальный срок наказания по статье — пять лет лишения свободы. Сейчас депутата поместили в ИВС. В ближайшее время решится вопрос о его мере пресечения.

Самый богатый депутат

В 2020 году Вакарин стал самым богатым депутатом Тобольской городской думы, заработав 64,4 млн рублей. Согласно обнародованной декларации о доходах, сейчас в его собственности находятся три земельных участка общей площадью 75 га. Есть ещё три доли в земельных участках общей площадью около 26 га. Кроме того, Вакарин — владелец двух квартир 100,5 и 72,7 кв. м, двух гаражей (185 и 735,9 кв. м), трёх недостроенных жилых домов с площадями 95,2, 115,4 и 210,4 кв. м. Есть у него доля в общем имуществе в многоквартирном доме, а также подводящий газопровод, склад кислорода и два нежилых помещения площадью 95,8 и 239,6 кв. м.

Интересно, что Mersedes Benz AMG G63, за рулём которого остановили депутата, в собственности Вакарина не числится, но у него есть два других автомобиля попроще — Renault Kangoo и Renault Duster. Также народный избранник владеет восьмью грузовиками, четырьмя автобусами, тремя полуприцепами, тремя самоходными машинами, экскаватором и двумя погрузчиками.

Семейный подряд

По данным ЕГРЮЛ, Вакарин закрыл все свои фирмы и больше собственным бизнесом не владеет, работая в качестве наёмного менеджера — генерального директора местной фирмы "Антикор-М", занимающейся кровельными работами. Компания точно не бедствует — её прибыль стабильно растёт из года в год, и в 2020 году выручка достигла без малого 2 млрд рублей. Основными заказчиками у "Антикор-М" являются предприятия "Транснефти" — в общей сложности они заплатили компании за крыши более полумиллиарда рублей.

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Работодателем Вакарина и единственным владельцем предприятия является его жена Татьяна. В 2010-м она открыла его вместе с сыном Андреем. Кроме кровельного бизнеса женщина владеет пивоваренной компанией "Бахус", гостиницей "Новый Тобол" и отельным рестораном "Пирамида".

При этом, судя по той же декларации мужа, Вакарина в 2020 году заработала всего 4,4 млн рублей, на неё оформлены грузовик Volvo FH440, жилой дом площадью 404,2 кв. м и гостиница (4146 кв. м).

Раньше в семейном бизнесе активно участвовал и сын Андрей, он был учредителем 10 компаний. Кроме гостиницы и кровельного производства также занимался металлоломом и даже владел дорожно-строительной организацией.

Однако в последнее время сын вышел из всех бизнесов, даже закрыл собственное ИП, стал гонять на джипах и давить автобусы. Сейчас он числится только учредителем некоммерческой организации — центра социальной адаптации "Шаг навстречу".