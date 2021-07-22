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Биолог рассказал, для кого штамм ковида "дельта" опаснее всего

По словам специалиста, вирус размножается быстрее, а потому чаще и сильнее заражает.

22 июля, 05:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Дельта-штамм коронавируса не представляет особой опасности для привитых людей и тех, кто недавно переболел ковидом. Их иммунитет воспринимает новую мутацию так же, как любую другую, подчеркнул молекулярный биолог МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов в беседе с РИА "Новости".

По словам специалиста, наибольшую опасность дельта-штамм представляет для людей из групп риска. Из-за высокой контагиозности вируса им заражаются заметно чаще и быстрее, отметил Харитонов.

Последние две недели в России ежедневно умирает от ковида более 700 человек

Последние две недели в России ежедневно умирает от ковида более 700 человек

"Люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает", — сказал специалист.

Ранее Лайф рассказывал, что штамм коронавируса "дельта" обнаружили уже в 124 странах, а заболеваемость коронавирусом увеличилась в мире за минувшую неделю на 12%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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