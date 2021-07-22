Биолог рассказал, для кого штамм ковида "дельта" опаснее всего

Дельта-штамм коронавируса не представляет особой опасности для привитых людей и тех, кто недавно переболел ковидом. Их иммунитет воспринимает новую мутацию так же, как любую другую, подчеркнул молекулярный биолог МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов в беседе с РИА "Новости".

По словам специалиста, наибольшую опасность дельта-штамм представляет для людей из групп риска. Из-за высокой контагиозности вируса им заражаются заметно чаще и быстрее, отметил Харитонов.

"Люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает", — сказал специалист.