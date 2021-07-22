Лайф узнал о состоянии избитого на отдыхе главы Минцифры Амурской области
При этом, по словам одного из участников конфликта, чиновник якобы сам споткнулся и ударился головой.
Александр Курдюков. Фото © Правительство Амурской области
Пострадавший на отдыхе министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков сейчас находится в реанимации и введён в состояние медикаментозной комы. Об этом Лайфу сообщил источник.
Кроме того, наш собеседник уточнил обстоятельства происшествия: по его данным, Курдюков во время отдыха на турбазе поссорился с неким мужчиной. Что было дальше — знают только участники конфликта, так как свидетелей нет. Мужчина, который повздорил с министром, заявил правоохранителям, что Курдюков якобы сам споткнулся и ударился головой.
Напомним, инцидент на турбазе неподалёку от Благовещенска произошёл 17 июля. Избитого Курдюкова во время вечернего обхода нашёл охранник.
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