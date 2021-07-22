Лайф узнал о состоянии избитого на отдыхе главы Минцифры Амурской области

Пострадавший на отдыхе министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков сейчас находится в реанимации и введён в состояние медикаментозной комы. Об этом Лайфу сообщил источник.

Кроме того, наш собеседник уточнил обстоятельства происшествия: по его данным, Курдюков во время отдыха на турбазе поссорился с неким мужчиной. Что было дальше — знают только участники конфликта, так как свидетелей нет. Мужчина, который повздорил с министром, заявил правоохранителям, что Курдюков якобы сам споткнулся и ударился головой.