Ревакцинацию от ковида теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы
Привиться можно в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и популярных общественных местах.
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С 22 июля сделать повторную прививку "Спутником лайт" или "Спутником V" можно во всех московских центрах вакцинации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах", — рассказала вице-мэр по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она также отметила, что власти столицы продолжают расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе для повторной. Её уже начали проводить в домах престарелых.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 33,6 миллиона россиян сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 22,6 миллиона полностью завершили вакцинацию.
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