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В России за сутки выявлено свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса

Полностью выздоровело 22 660 пациентов, их число приближается к 5,5 миллиона.

22 июля, 08:45
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

За сутки в России выявлен 24 471 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, который следит за ситуацией с эпидемией.

Отмечается, что заражения зафиксированы в 85 регионах страны, из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6 054 711 случаев.

Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф

Полностью выздоровело 22 660 пациентов, всего от инфекции избавилось 5 427 457 человек. За последние 24 часа скончалось 796 пациентов (всего — 151 501).

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 33,6 миллиона россиян сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 22,6 миллиона полностью завершили вакцинацию.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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