В России за сутки выявлено свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлен 24 471 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, который следит за ситуацией с эпидемией.

Отмечается, что заражения зафиксированы в 85 регионах страны, из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6 054 711 случаев.

Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф

Полностью выздоровело 22 660 пациентов, всего от инфекции избавилось 5 427 457 человек. За последние 24 часа скончалось 796 пациентов (всего — 151 501).