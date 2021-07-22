Амурский министр мог пострадать из-за ссоры с пауэрлифтером, который оскорбил его жену
Между мужчинами даже случилась драка, однако она завершилась без особых последствий для обоих.
Александр Курдюков (слева) и Алексей Ш. (справа). Фото © Правительство Амурской области / LIFE
Конфликт, в результате которого пострадал министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, мог произойти из-за его жены. По данным источника Лайфа, в роковой вечер 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Ш. грубо высказался в адрес жены министра, после чего мужчины начали ругаться, однако остальным присутствовавшим удалось их успокоить.
Позднее, когда компания уже начала собираться уезжать, супруга Курдюкова подошла к мужчинам и напомнила о произошедшей ситуации, вновь спровоцировав конфликт. Стороны даже попытались подраться, но без последствий. Уже в ходе сборов жена министра увидела его лежащим на земле. Пауэрлифтер тем временем просто сидел за столом. Что именно произошло, выясняется.
Напомним, инцидент на турбазе неподалёку от Благовещенска произошёл 17 июля. Избитого Курдюкова во время вечернего обхода нашёл охранник.
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