Амурский министр мог пострадать из-за ссоры с пауэрлифтером, который оскорбил его жену

Конфликт, в результате которого пострадал министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, мог произойти из-за его жены. По данным источника Лайфа, в роковой вечер 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Ш. грубо высказался в адрес жены министра, после чего мужчины начали ругаться, однако остальным присутствовавшим удалось их успокоить.

Позднее, когда компания уже начала собираться уезжать, супруга Курдюкова подошла к мужчинам и напомнила о произошедшей ситуации, вновь спровоцировав конфликт. Стороны даже попытались подраться, но без последствий. Уже в ходе сборов жена министра увидела его лежащим на земле. Пауэрлифтер тем временем просто сидел за столом. Что именно произошло, выясняется.