"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил 13 контрактов общей стоимостью более 1 млрд евро
В портфель вошли самолёты Су-30СМЭ, вертолёты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ" и ПЗРК "Верба".
Фото © VK / Авиасалон МАКС
"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") на Международном авиационно-космическом салоне — 2021 подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения. Их стоимость составила более одного миллиарда евро, сообщил генеральный директор компании-спецэкспортёра Александр Михеев.
"В портфель заказов компании и производственные планы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по итогам МАКС-2021 вошли самолёты Су-30СМЭ, вертолёты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники", — рассказал Михеев.
Ранее глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что в настоящий момент Россия ведёт консультации о продаже истребителей пятого поколения Су-57 сразу с пятью иностранными государствами. По его словам, в ближайшие годы РФ ожидает существенный спрос на данные самолёты, учитывая, что по своим тактико-техническим характеристикам они являются лучшими.
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