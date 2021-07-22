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"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил 13 контрактов общей стоимостью более 1 млрд евро

В портфель вошли самолёты Су-30СМЭ, вертолёты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ" и ПЗРК "Верба".

22 июля, 08:28
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/maks?z=photo-94385733_457250218/wall-94385733_43780" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Авиасалон МАКС</a></p>

Фото © VK / Авиасалон МАКС

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") на Международном авиационно-космическом салоне — 2021 подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения. Их стоимость составила более одного миллиарда евро, сообщил генеральный директор компании-спецэкспортёра Александр Михеев.

"В портфель заказов компании и производственные планы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по итогам МАКС-2021 вошли самолёты Су-30СМЭ, вертолёты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники", — рассказал Михеев.

Названа стоимость новейшего российского лёгкого истребителя

Названа стоимость новейшего российского лёгкого истребителя

Ранее глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что в настоящий момент Россия ведёт консультации о продаже истребителей пятого поколения Су-57 сразу с пятью иностранными государствами. По его словам, в ближайшие годы РФ ожидает существенный спрос на данные самолёты, учитывая, что по своим тактико-техническим характеристикам они являются лучшими.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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