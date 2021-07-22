"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил 13 контрактов общей стоимостью более 1 млрд евро

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") на Международном авиационно-космическом салоне — 2021 подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения. Их стоимость составила более одного миллиарда евро, сообщил генеральный директор компании-спецэкспортёра Александр Михеев.

"В портфель заказов компании и производственные планы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по итогам МАКС-2021 вошли самолёты Су-30СМЭ, вертолёты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники", — рассказал Михеев.