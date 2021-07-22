На сочинское побережье обрушился гигантский смерч

На побережье Сочи обрушился смерч. Видео © Соцсети

Вдоль побережья Сочи, где объявлено штормовое предупреждение, прошёл смерч. Изящная воронка вытянулась из туч до самой поверхности воды, впечатлив местных жителей и гостей города, которые поделились фотографиями и видеозаписями редкого явления в соцсетях.

Сегодня в курортном городе ожидаются сильные ливни, спасатели предупреждали о возможном выходе из берегов рек. Предпосылкой надвигающейся непогоды стал появившийся у берега смерч. Он практически вплотную подошёл к городским пляжам, отчего наблюдался практически из всех частей города. В результате стихии никто не пострадал.