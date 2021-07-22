На сочинское побережье обрушился гигантский смерч
Воронка стала предупреждением надвигающейся на город непогоды, которая принесёт сильные ливни.
На побережье Сочи обрушился смерч. Видео © Соцсети
Вдоль побережья Сочи, где объявлено штормовое предупреждение, прошёл смерч. Изящная воронка вытянулась из туч до самой поверхности воды, впечатлив местных жителей и гостей города, которые поделились фотографиями и видеозаписями редкого явления в соцсетях.
Сегодня в курортном городе ожидаются сильные ливни, спасатели предупреждали о возможном выходе из берегов рек. Предпосылкой надвигающейся непогоды стал появившийся у берега смерч. Он практически вплотную подошёл к городским пляжам, отчего наблюдался практически из всех частей города. В результате стихии никто не пострадал.
Пока на Чёрном море бушуют водяные смерчи, жители Камчатки наблюдают вихри из комаров. По словам специалистов, необычное явление представляет собой брачный период насекомых без угрозы для людей.
Комментариев: 0