Ретейлеры предупредили россиян о подорожании одежды и обуви к осени

В новом осенне-зимнем сезоне стоит ожидать роста цен на одежду и обувь на 10–15 процентов. Такое мнение высказали ретейлеры в связи с увеличением расходов на перевозку и сырьё.

Отмечается, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов, и если стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла три тысячи долларов, то сейчас она доходит до десяти тысяч долларов, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка, передаёт слова экспертов РБК.

При этом владелец компании "Глория джинс" Владимир Мельников сообщил, что увеличение стоимости новой осенней коллекции для жителей страны будет малозаметно. В отличие от начала 2022 года, когда цены в рознице могут вырасти ещё на 18–20 процентов из-за увеличения расходов на логистику и материалы.

Отмечается также, что в 2021 году хлопок вырос в цене на 35 процентов, подорожали и материалы, в которых есть нефтепродукты, в частности эластан. По словам Мельникова, производитель спортивной одежды верхнего ценового сегмента Lululemon купил все запасы лучшего эластана на рынке, из-за этого возник дефицит и "ноунейм-компании" подняли цены. На увеличение стоимости одежды влияет и ослабление рубля.

Однако цены будут расти не у всех ретейлеров. Гендиректор Melon Fashion Group (брендов Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) Михаил Уржумцев сообщил, что его компании удаётся балансировать и держать стоимость товаров на уровне 2019 года.