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Курс евро опустился ниже 87 рублей

А курс доллара снижался до 73,72 рубля.

22 июля, 07:31
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро снизился до 86,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки. В последний раз эта валюта находилась на отметке ниже 87 рублей 6 июля.

При этом к 10:13 мск евро замедлил падение и превысил 87 рублей, оставшись на уровне 87,01. А курс доллара снижался до 73,72.

А вот стоимость бензина растёт уже несколько дней подряд. Так, накануне цена Аи-92 и Аи-95 обновила максимумы. Аи-95 вырос в цене на 0,6% — до 59,85 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 также на 0,6% — до 57,06 тысячи рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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