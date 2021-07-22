Курс евро опустился ниже 87 рублей

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро снизился до 86,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки. В последний раз эта валюта находилась на отметке ниже 87 рублей 6 июля.

При этом к 10:13 мск евро замедлил падение и превысил 87 рублей, оставшись на уровне 87,01. А курс доллара снижался до 73,72.