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РФ подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ — против Украины

Москва обвинила Киев в гибели мирных жителей, дискриминации, нападении на посольства и блокаде Крыма.

22 июля, 07:38
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Это первый подобный случай в истории нашей страны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В документе Москва обвиняет Киев в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В частности, речь идёт о гибели при обстрелах и незаконном лишении свободы мирных жителей, нарушении свободы слова, дискриминации русскоязычного населения, а также российских компаний и предпринимателей, водной блокаде Крымского полуострова, лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах и нападении на российские посольства и консульства.

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Кроме того, Россия обвинила Украину в бездействии авиационных властей во время обострения ситуации в Донбассе в 2014 году, когда из-за незакрытого воздушного пространства над регионом был сбит пассажирский "боинг".

"Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности", — говорится в публикации Генпрокуратуры РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев незаметно для всех взрастил целое поколение, воспитанное идеями неонацизма и экспериментами по переписыванию истории. Она напомнила о запретах на территории Украины русскоязычных книг и фильмов, а также о дискриминации российских журналистов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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