Кремль: Россия выступает за глобальное сотрудничество стран по вопросам вакцин

Россия является сторонником унификации подходов разных стран к вакцинам, а также выступает за сотрудничество и объединение усилий в этой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас... все действуют по своим собственным трекам, это вовсе не ведёт к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому да, мы сторонники диалога и сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе", — сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что в Кремле пока не спешат занимать какую-либо позицию касательно предложения наказывать за публичные призывы к отказу от вакцинации, поскольку детально эти инициативы не рассматривали.

"У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения", — сказал Песков.