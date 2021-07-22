Кремль: Россия выступает за глобальное сотрудничество стран по вопросам вакцин
Там также заявили, что пока не рассматривали предложение ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации.
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Россия является сторонником унификации подходов разных стран к вакцинам, а также выступает за сотрудничество и объединение усилий в этой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас... все действуют по своим собственным трекам, это вовсе не ведёт к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому да, мы сторонники диалога и сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе", — сказал Песков.
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Пресс-секретарь также добавил, что в Кремле пока не спешат занимать какую-либо позицию касательно предложения наказывать за публичные призывы к отказу от вакцинации, поскольку детально эти инициативы не рассматривали.
"У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения", — сказал Песков.
Напомним, что предложение установить ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям озвучил зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Особое внимание он уделил медработникам, которые отговаривают от прививок и распространяют недостоверную информацию.
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