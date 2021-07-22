Ганин отметил также, что обслуживание Ил-114-300 не требует специального оборудования и максимально адаптировано к полётам в российских условиях — все точки, необходимые наземному персоналу для доступа в машину, находятся внизу, что облегчает работу с машиной на отдалённых аэродромах. Кроме того, для самолёта не требуется больших взлётно-посадочных полос — дистанция взлёта порядка 700 метров, а для посадки требуется не более 500.