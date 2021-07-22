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"Максимально безопасный самолёт": Создатель Ил-114-300 раскрыл главный секрет новой машины

По словам представителей разработчика, самолёт идеально подходит для региональных авиаперелётов.

22 июля, 10:33
<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин </p>

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Главный конструктор ПАО "Ил" Сергей Ганин эксклюзивно рассказал Лайфу о новом региональном самолёте Ил-114-300. По словам Ганина, машина соответствует самым строгим стандартам безопасности полётов.

Схема низкоплана себя оправдала с точки зрения хороших аэродинамических характеристик и показателей безопасной эксплуатации. Мы поставили новую силовую установку, новые винты, новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс, который помогает безопасно выполнять полёты. Основная идея была сделать максимально безопасный самолёт, современный, надёжный

Сергей Ганин

Главный конструктор ПАО "Ил"

Ганин отметил также, что обслуживание Ил-114-300 не требует специального оборудования и максимально адаптировано к полётам в российских условиях — все точки, необходимые наземному персоналу для доступа в машину, находятся внизу, что облегчает работу с машиной на отдалённых аэродромах. Кроме того, для самолёта не требуется больших взлётно-посадочных полос — дистанция взлёта порядка 700 метров, а для посадки требуется не более 500.

  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE/Андрей Тишин
    Фото © LIFE/Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин

Фото © LIFE / Андрей Тишин

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Ил-114-300 должен прийти на замену самолётам Ан-24 и Ан-26 — наиболее востребованным машинам для полётов в отдалённых уголках России. По словам Сергея Ганина, сравнивать две этих машины нельзя — новая представляет собой новое поколение транспорта для гражданской авиации.

В новой машине принципиально иной по составу пилотажно-навигационный комплекс. Он помогает лётчикам, он оборудован автоматическими режимами. По оснащению он намного безопаснее с точки зрения самолётовождения. Плюс система кондиционирования, комфортабельный салон. В базовой компоновке на борт можно принять 64 пассажира

Сергей Ганин

Главный конструктор ПАО "Ил"

Ил-114-300 — региональный пассажирский самолёт разработки ПАО "Ил" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Самолёт предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолёта Ил-114. Производство самолёта будет осуществляться на отечественных авиапредприятиях и полностью из отечественных комплектующих.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Александр Мартынов

Александр Мартынов

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