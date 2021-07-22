Шах и мат: Новый Су-75 может "убить" продажи истребителей США и НАТО После демонстрации новейшего российского истребителя пятого поколения аналитики ожидают падения продаж зарубежных машин. Первыми жертвами Су-75 могут стать истребители европейского производства. 21 июля, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, pngkit.com

Быстрее, выше, дешевле

После презентации новейшего российского истребителя пятого поколения аналитики крупнейших мировых СМИ задались вопросом: с какими истребителями на мировых рынках будет конкурировать новая машина? CNN, Forbes, Business Insider и другие сходятся во мнении, что однодвигательный истребитель, разработанный в ОКБ Сухого (машина может получить обозначение Су-75 перед принятием на вооружение), сможет конкурировать с самыми современными машинами четвёртого и пятого поколений. В данный момент несколько стран, обладающих истребителями поколения 4 и 4+, пытаются создать относительно недорогой перспективный истребитель для использования в следующие 15–20 лет. В их числе Южная Корея, Турция, Великобритания, Индия, Япония.

Главной проблемой таких проектов помимо технических сложностей стала их цена. Например, стоимость японского истребителя пятого поколения в серийном производстве может оказаться значительно больше 100 миллионов долларов, поэтому власти страны приняли стратегическое решение — закупать в США самолёты F-35, не дожидаясь итогов отечественной программы. Трудности есть и в Индии, и даже в Великобритании, где создают истребитель пятого поколения Tempest. До создания прототипа-демонстратора, способного совершить полёт (а именно в таком состоянии перед публикой предстал российский самолёт Checkmate), инженерам из Старого Света придётся работать от трёх до пяти лет, и гарантии получить вменяемый, востребованный на рынке продукт всё ещё нет.

Сколько денег на рынке боевой авиации?

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Крупный тендер на поставку истребителей за рубеж Россия выиграла совсем недавно. В начале 2021 года СМИ сообщили о скорой поставке в Индию 21 самолёта МиГ-29 и 12 истребителей Су-30. На решение страны о срочной закупке перспективных машин повлиял конфликт с Пакистаном: российские Су-30 столкнулись в воздушном бою с американскими F-16 и, хотя бой индийские пилоты не проиграли, решение ограничиться небольшим количеством истребителей было почти сразу пересмотрено. Сначала Индия пыталась купить новые истребители в США, но правительство страны столкнулось с настоящим обманом — под видом современной машины с индексом F-21 американцы из Lockheed Martin попыталась продать "перелицованные" истребители F-16V Block 70.

Через несколько лет потребность Индии в новых машинах составит не меньше 200 единиц. Скоро ВВС страны придётся заменить не только некоторые МиГ-29 российского производства и французские Mirage 2000, но и, возможно, французские истребители Rafale. Контракт на первую сотню истребителей эксперты оценивают примерно в 15 миллиардов долларов. Пока не известно, будет ли решение Индии пересматриваться в пользу нового истребителя, но после презентации машины шансы, что стратегический партнёр России захочет новое оружие для противостояния Пакистану, есть.

Кто в зоне риска?

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Конкурировать с зарубежными истребителями принципиально новый боевой самолёт Сухого сможет по целому ряду параметров. Одним из главных качеств новой машины станет тяговооружённость двигателя. Чем этот показатель выше, тем быстрее самолёт с полной боевой нагрузкой набирает высоту, снижается, маневрирует и выходит в зону боевого дежурства. Точные параметры не раскрываются, но глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что тяговооружённость новой машины — "самая большая в классе". Однако для того, чтобы побить зарубежных конкурентов, придётся постараться: в списке потенциальных противников находятся выдающиеся, но не лишённые недостатков машины.

Dassault Rafale. Истребитель поколения 4++ производства Франции. Основной истребитель ВВС и ВМС Франции, а также целого ряда зарубежных стран: Греции, Египта, Катара, Индии. Общая серия — 180 машин. Достоинства — низкая взлётная масса (15 тонн), большой боевой радиус (1700 километров). Недостатки — дорогостоящее обслуживание, высокая стоимость лётного часа (40 тысяч долларов). Стоимость машины может доходить до 130 миллионов долларов.

Eurofighter Typhoon. Единый европейский истребитель поколения 4+. Один из самых лёгких истребителей в классе — максимальная взлётная масса около 19 тонн. Машина с самой высокой скороподъёмностью среди истребителей НАТО — 315 метров в секунду. Ключевой недостаток — стоимость эксплуатации. Стоимость лётного часа машины составляет около 38 тысяч долларов, а за один истребитель придётся заплатить 120–130 миллионов долларов.

JAS 39NG. Один из самых лёгких истребителей в классе — его нормальная взлётная масса составляет чуть более 15 тонн. К недостаткам можно отнести высокую стоимость полёта — около 40 тысяч долларов — и крайне скромный по современным меркам боевой радиус — всего 800 километров. Зато цена вполне демократична — 50 миллионов долларов.

В некоторых западных изданиях уже пишут, что слова о "переворачивании шахматной доски" российским истребителем Су-75 нужно понимать буквально: никто не захочет стоять в очереди за дорогими истребителями с посредственными характеристиками и кучей ограничений на полёты, когда базовые потребности в безопасности воздушных границ можно будет решать гораздо меньшей ценой и с гораздо большей эффективностью. В этом смысле ОАК и Рособоронэкспорту остаётся только аплодировать: недостатка в странах, которые хотят сэкономить на боевой технике — особенно на истребителях — не было и несколько лет назад, а после пандемии в их ряду прибыло.

Но наиболее чувствительным появление Су-75 на рынке вооружений может стать для американской Lockheed Martin. Истребитель F-35, производимый этой компанией, вдвое дороже российского Су-75, при этом его боевой радиус почти вдвое меньше (900 километров против 1500), а скороподъёмность вообще находится на уровне истребителей четвёртого поколения — около 220 метров в секунду, в то время как даже МиГ-35 набирает 330 метров высоты за одну секунду. Версии F-35B и F-35C слабо адаптированы для боёв с высокой интенсивностью: эти машины могут перенести на 30% меньше перегрузок по сравнению с базовой версией истребителя, а идеальной тяговооружённости двигателя разработчики смогли добиться лишь при 50% заправке топливных баков, что практически исключает более-менее длительные полёты.

Свои тоже пострадают

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Характеристики и демократичная (даже слишком) стоимость Су-75 для зарубежных заказчиков могут поставить крест на судьбе и некоторых отечественных машин. Например, МиГ-29 и МиГ-35, а также тяжёлых истребителей Су-30 и Су-35. Но всё может окупиться сторицей. Найти своего клиента новому истребителю поможет модульность — версия для авианосца может пригодиться Египту, беспилотной версией может заинтересоваться Китай, а возможность укороченного взлёта и посадки всего за пару сотен метров могут оценить островные государства — Индонезия, Филиппины, Сингапур, Малайзия, а также другие азиатские страны — Мьянма, Вьетнам.

Не стоит забывать и о странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Запросы на российскую технику есть от ОАЭ, Катара, Иордании, Кувейта, Ирака, Сирии, Ирана, Алжира, Ливии, Перу, Чили, Аргентины и других государств, бюджет которых позволяет разом закупать истребители на три-пять миллиардов долларов. При грамотном маркетинге и хорошей работе с требованиями заказчика Су-75 может спровоцировать обвал цен на рынке вооружений и загрузит отечественную оборонку заказами на следующие 15–20 лет. Если это произойдёт, то истребители четвёртого поколения зарубежного производства могут исчезнуть с рынка в обозримом будущем, а российский бюджет пополнится на несколько десятков миллиардов в твёрдой валюте.

Авторы Сергей Андреев