Москвичи сдают плазму крови: Реальная помощь в борьбе с пандемией или PR? Публицист Мария Дегтерева — о том, как происходит забор плазмы для борьбы с пандемией коронавируса. 21 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Московские власти объявили, что теперь граждане, переболевшие коронавирусом, а также привитые отечественной вакциной "Спутник V", смогут сдать плазму крови, чтобы помочь остановить пандемию. Столичные стационары нуждаются в плазме, содержащей антитела, — это один из самых эффективных способов борьбы с инфекцией. Кроме того, власти сообщили, что за каждые сданные 150 миллилитров плазмы москвичи получат 1250 рублей, а за 600 мл — пять тысяч рублей.

Я решила разобраться — так ли легко и эффективно решают проблему? Автор этой колонки хорошо помнит, какие меры принимались для борьбы с побочными эффектами от вакцины (спойлер — никакие).

Итак, первое, что выяснилось (информация, которой нет в громких газетных заголовках), — платно плазму могут сдать только те граждане, которые уже являются донорами. То есть, если вы ни разу не сдавали донорскую кровь, вы получите только компенсацию за питание. Это при том, разумеется, если в крови не будет обнаружено признаков опасных заболеваний (ВИЧ, гепатит и т.д.). Только со второго раза можно получить денежную компенсацию, об этом почему-то в массовых информационных рассылках умалчивается.

Но даже далеко не все граждане, давно являющиеся донорами, получат обещанные пять тысяч рублей. Дело в том, что кровь объёмом 600 миллилитров разрешат сдавать далеко не всем — только по показаниям врачей. А к донорству существует огромное количество противопоказаний.

То есть фактически получается что? Чтобы стать счастливчиком, заработавшим аж целых пять тысяч рублей, человек должен совершить следующие действия. Во-первых, заблаговременно стать донором. Во-вторых, привиться, подождать тридцать дней (раньше он к донорству допущен не будет). Получить разрешение врача на сдачу 600 миллилитров крови. И только потом сказочно разбогатеть!

При всем при этом заголовки СМИ пестрят совершенно иной информацией. Впрочем, неудивительно. За всё время борьбы с пандемией ни одна из мер, принятых московским правительством, не вызвала лично у меня никаких эмоций, кроме кривой усмешки. В рестораны до последнего времени ходили по QR-кодам, зато в метро — огромная толпа и давка. Известное дело ведь, больше всего CoViD-19 боится общепита!

На каждом углу звучат массовые призывы к вакцинации, но решительно нигде не найти статистики заражений вакцинировавшихся. Нет, автор этой колонки — далеко не антипрививочник и убеждена, что массовая вакцинация необходима. Но хотелось бы всё же видеть цифры.

Никакой статистики по побочным эффектам и, главное, алгоритмов — куда обращаться, если эти побочные эффекты дали о себе знать, — также нет. И, кажется, не предвидится. А ведь это главный фактор, который смущает и пугает обывателя. И, как следствие, тормозит процесс всеобщей вакцинации. Когда выработается коллективный иммунитет против заразы при таких вводных — неведомо.

И вот теперь плазма крови и несметные богатства за её сдачу. Что-то автору этой колонки подсказывает, что мера — в гораздо большей степени маркетинговая, чем медицинская или экономическая. Попросту говоря, очередной PR. Да хотя бы делали его умело и эффективно!

Наверняка и в этот раз количество недовольных и разочарованных превысит количество баснословно разбогатевших на пять тысяч рублей.

Мария Дегтерева, не снимая шапочку из фольги.

Авторы Мария Дегтерева