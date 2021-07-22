В Кремле назвали актуальными учения по отключению Рунета от глобальной Сети

В Кремле назвали актуальными учения работы российского сегмента сети Интернет при отключении от глобальной Сети. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живём в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью", — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что из-за нынешней политической ситуации в мире и санкционной политики необходимо быть готовым к любому развитию событий, поскольку действия иностранных партнёров могут быть абсолютно непредсказуемыми.