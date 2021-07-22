В Кремле назвали актуальными учения по отключению Рунета от глобальной Сети
Там подчеркнули, что в условиях современной политики нужно быть готовым к любым непредсказуемым действиям иностранных партнёров.
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В Кремле назвали актуальными учения работы российского сегмента сети Интернет при отключении от глобальной Сети. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живём в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью", — сказал Песков.
Представитель Кремля также добавил, что из-за нынешней политической ситуации в мире и санкционной политики необходимо быть готовым к любому развитию событий, поскольку действия иностранных партнёров могут быть абсолютно непредсказуемыми.
Напомним, учения по тестированию устойчивости работы Рунета в условиях отключения от глобальной Сети прошли в России с июня по июль. В них приняли участие все операторы из "большой четвёрки", а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком холдинг".
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