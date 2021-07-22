В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция главного парада Военно-морского флота
Мероприятие состоится 25 июля без зрителей с учётом эпидемиологической обстановки в городе.
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция главного парада Военно-морского флота. Видео © LIFE
В акваториях Невы в Санкт-Петербурге, а также в Финском заливе и Кронштадте прошла генеральная репетиция пятого главного Военно-морского парада. В ней приняли участие более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов.
Для проведения генрепетиции в городе были разведены мосты, а на Ростральных колоннах зажгли огонь. Также жители Северной столицы могли увидеть около 50 летательных аппаратов морской авиации и свыше четырёх тысяч военнослужащих.
В Минобороны РФ отметили, что в параде примут участие самолёты и вертолёты от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов Вооружённых сил Российской Федерации.
Напомним, главный Военно-морской парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге пройдёт 25 июля без зрителей. Присутствие большого количества людей на мероприятии с учётом эпидемиологической обстановки несёт в себе риски, уточнили в Роспотребнадзоре.
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