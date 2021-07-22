В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция главного парада Военно-морского флота. Видео © LIFE

В акваториях Невы в Санкт-Петербурге, а также в Финском заливе и Кронштадте прошла генеральная репетиция пятого главного Военно-морского парада. В ней приняли участие более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов.

Для проведения генрепетиции в городе были разведены мосты, а на Ростральных колоннах зажгли огонь. Также жители Северной столицы могли увидеть около 50 летательных аппаратов морской авиации и свыше четырёх тысяч военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что в параде примут участие самолёты и вертолёты от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов Вооружённых сил Российской Федерации.