Мэр Углегорского района Сахалинской области Сергей Дорощук подал в отставку. Об этом сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, который в ходе встречи предложил чиновнику покинуть пост.

"Поговорил с мэром района Сергеем Дорощуком. Его работу углегорцы оценивают неудовлетворительно, предложил главе города уйти в отставку", — написал Лимаренко у себя в "Инстаграме".

По словам губернатора, несмотря на решение администрацией всех технических вопросов, информационная работа с населением района проводилась плохо, а коммуникация с людьми вовсе не была налажена.

"Власть должна быть чуткой, должна слышать, что ей говорят жители. И если кто-то не слышит, то услышат меня", — добавил глава региона.

Несколько дней назад Сергей Дорощук стал одним из участников конфликта с местными журналистами, которые освещали происшествие экологического характера. Представители СМИ собирали материал о недавнем сходе породы в долину реки Жёлтой неподалёку от Углегорска. Инцидент поставил под угрозу качество водоснабжения жителей города. В результате журналисты столкнулись с препятствованием их деятельности со стороны местной администрации. Ситуацию взял под контроль губернатор Сахалина.