"Власть должна быть чуткой": Глава Сахалина отправил в отставку мэра Углегорского района
Ранее чиновник был замешан в скандале с препятствованием журналистской деятельности.
Сергей Дорощук. Фото © Instagram / doroshchuk_official
Мэр Углегорского района Сахалинской области Сергей Дорощук подал в отставку. Об этом сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, который в ходе встречи предложил чиновнику покинуть пост.
"Поговорил с мэром района Сергеем Дорощуком. Его работу углегорцы оценивают неудовлетворительно, предложил главе города уйти в отставку", — написал Лимаренко у себя в "Инстаграме".
По словам губернатора, несмотря на решение администрацией всех технических вопросов, информационная работа с населением района проводилась плохо, а коммуникация с людьми вовсе не была налажена.
"Власть должна быть чуткой, должна слышать, что ей говорят жители. И если кто-то не слышит, то услышат меня", — добавил глава региона.
Несколько дней назад Сергей Дорощук стал одним из участников конфликта с местными журналистами, которые освещали происшествие экологического характера. Представители СМИ собирали материал о недавнем сходе породы в долину реки Жёлтой неподалёку от Углегорска. Инцидент поставил под угрозу качество водоснабжения жителей города. В результате журналисты столкнулись с препятствованием их деятельности со стороны местной администрации. Ситуацию взял под контроль губернатор Сахалина.
Ранее Лайф рассказывал, что заявление об увольнении написал мэр Керчи Сергей Бороздин. Такое решение было принято по результатам встречи градоначальника с главой Крыма Сергеем Аксёновым.
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