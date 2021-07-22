Учёные обнаружили лекарства, способные останавливать коронавирус почти на 100%

Некоторые существующие лекарства могут останавливать коронавирус почти на 100%. К таким выводам пришли учёные из Израиля, которые выявили несколько препаратов, способных оказать содействие в лечении. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

По словам профессора Шая Аркина из Института биологических наук имени Александра Зильбермана, в ходе клинических исследований установлено, что как минимум 18 препаратов могут быть эффективны против ковида. В их составе присутствуют вещества, используемые при лечении атеросклероза и рака. Однако, считает медик, предстоит провести ещё ряд тестов, чтобы убедиться в этом. Сейчас команда учёных ищет фармацевтического партнёра, который поможет провести эти испытания.

"Мы никогда не должны оказаться в ситуации, когда в нашем арсенале есть только одно огнестрельное оружие", — сказал специалист.