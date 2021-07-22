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Врач рассказал, как сходить в отпуск и не уволиться по возвращении

Эксперт советует заранее завершить все важные рабочие задачи, а к трудовой деятельности возвращаться постепенно.

22 июля, 09:04

Фото © Pexels

Главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин в беседе с телеканалом "360" поделился советами для тех, кто собирается в отпуск, и рассказал, как избежать стрессовых ситуаций. Он отметил, что грамотно подготовиться к отпуску так же важно, как и правильно вернуться в рабочий режим.

Врач посоветовал перед поездкой на отдых завершить все срочные вопросы, чтобы не столкнуться с авралом после возвращения, а также выписать список задач, которыми придётся заняться после отпуска. Он отметил, что важные дела в этот список включать не стоит.

"Могут быть срочные и неважные, несрочные и важные. Не должно быть очень горящих, которые заставят человека в первый день после отпуска столкнуться с эмоциональной загрузкой", уточнил Масякин.

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В случае смены часовых поясов эксперт посоветовал возвращаться домой в светлое время суток и желательно на несколько дней раньше, чтобы успеть привыкнуть к обычному режиму. Также Масякин отметил, что многие адаптируются лучше, если выходят на работу ближе к выходным, а вот понедельник для этого — самый неудачный день.

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А ранее Лайфу стало известно, как россияне относятся к четырёхдневной рабочей неделе, и, по последним данным, больше половины опрошенных выступили против такого графика.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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