Инфекционист объяснил, как "коконный иммунитет" может спасти членов семьи от заражения ковидом

"Коконный иммунитет" позволяет защитить детей и взрослых, которым по состоянию здоровья или возрасту нельзя делать прививку от коронавируса. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Принцип создания безопасного кокона из вакцинированных вокруг уязвимого человека — это тот же самый коллективный иммунитет, только в маленькой ячейке общества, в семье. Согласно этому принципу, вакцинируются те члены семьи, которые могут это сделать, и таким образом защищают тех, кто этого сделать не может", — приводит слова Тимакова kp.ru.

Врачи установили, что чаще всего люди заражаются коронавирусом внутри семьи. Поэтому если большинство домочадцев будут привиты и устойчивы к инфекции, то шанс принести вирус извне будет гораздо ниже, заметил специалист. Также он отметил, что даже при заражении у вакцинированных выделяется меньше вируса-возбудителя, что позволяет предотвратить передачу инфекции непривитому и снизить вирусную нагрузку на него.