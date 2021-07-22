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Инфекционист объяснил, как "коконный иммунитет" может спасти членов семьи от заражения ковидом

Если большинство домочадцев будут привиты и устойчивы к инфекции, то шанс принести вирус извне будет гораздо ниже, заметил специалист.

22 июля, 09:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Коконный иммунитет" позволяет защитить детей и взрослых, которым по состоянию здоровья или возрасту нельзя делать прививку от коронавируса. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Принцип создания безопасного кокона из вакцинированных вокруг уязвимого человека — это тот же самый коллективный иммунитет, только в маленькой ячейке общества, в семье. Согласно этому принципу, вакцинируются те члены семьи, которые могут это сделать, и таким образом защищают тех, кто этого сделать не может", — приводит слова Тимакова kp.ru.

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Врачи установили, что чаще всего люди заражаются коронавирусом внутри семьи. Поэтому если большинство домочадцев будут привиты и устойчивы к инфекции, то шанс принести вирус извне будет гораздо ниже, заметил специалист. Также он отметил, что даже при заражении у вакцинированных выделяется меньше вируса-возбудителя, что позволяет предотвратить передачу инфекции непривитому и снизить вирусную нагрузку на него.

Ранее молекулярный биолог МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов рассказал, что "дельта"-штамм коронавируса не представляет особой опасности для привитых людей и тех, кто недавно переболел ковидом. По его словам, иммунитет воспринимает новую мутацию так же, как любую другую.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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