В Кремле назвали жалобу в ЕСПЧ против Украины абсолютно закономерной
В документе Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции о правах человека.
Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Жалоба России против Украины в Европейский суд по правам человека абсолютно закономерна и предусмотрена правилами этой международной организации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот орган часто выносит вердикты по разным вопросам, часто реагирует на те или иные события, но также часто не реагирует на иные события, где такая реакция чрезвычайно важна. Кроме того, вы знаете, что президент говорил о весьма и весьма негативных процессах, которые сейчас происходят на Украине. И Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы", — отметил представитель Кремля.
Напомним, Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Это первый подобный случай в истории нашей страны. В документе Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции о правах человека. В частности, речь идёт о гибели при обстрелах и незаконном лишении свободы мирных жителей, нарушении свободы слова, дискриминации русскоязычного населения, а также российских компаний и предпринимателей, водной блокаде Крымского полуострова, лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах и нападении на российские посольства и консульства.
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