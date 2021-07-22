В Кремле назвали жалобу в ЕСПЧ против Украины абсолютно закономерной

Жалоба России против Украины в Европейский суд по правам человека абсолютно закономерна и предусмотрена правилами этой международной организации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот орган часто выносит вердикты по разным вопросам, часто реагирует на те или иные события, но также часто не реагирует на иные события, где такая реакция чрезвычайно важна. Кроме того, вы знаете, что президент говорил о весьма и весьма негативных процессах, которые сейчас происходят на Украине. И Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы", — отметил представитель Кремля.