МИД РФ — о жалобе в ЕСПЧ: Обстановка на Украине не оставила России иного выбора
Ведомство объяснило подачу документа тем, что Киев нарушает обязательства, закреплённые международным правом и даже конституцией Незалежной.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В МИД РФ назвали давно назревшим шагом межгосударственную жалобу России против Украины в Европейский суд по правам человека.
"Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций", — говорится в заявлении ведомства.
МИД объяснил жалобу тем, что Киев нарушает обязательства, закреплённые международным правом и даже конституцией страны, международные структуры полностью игнорируют упомянутые в жалобе нарушения прав человека в Незалежной, а также тем, что украинская правоохранительная и судебная системы "не способны надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты".
Напомним, Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Это первый подобный случай в истории нашей страны. В документе Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции о правах человека. В частности, речь идёт о гибели при обстрелах и незаконном лишении свободы мирных жителей, нарушении свободы слова, дискриминации русскоязычного населения, а также российских компаний и предпринимателей, водной блокаде Крымского полуострова, лишении жителей Юго-Востока Украины возможности участвовать в выборах и нападении на российские посольства и консульства.
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