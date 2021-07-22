МИД РФ — о жалобе в ЕСПЧ: Обстановка на Украине не оставила России иного выбора

В МИД РФ назвали давно назревшим шагом межгосударственную жалобу России против Украины в Европейский суд по правам человека.

"Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций", — говорится в заявлении ведомства.

МИД объяснил жалобу тем, что Киев нарушает обязательства, закреплённые международным правом и даже конституцией страны, международные структуры полностью игнорируют упомянутые в жалобе нарушения прав человека в Незалежной, а также тем, что украинская правоохранительная и судебная системы "не способны надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты".