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МИД РФ — о жалобе в ЕСПЧ: Обстановка на Украине не оставила России иного выбора

Ведомство объяснило подачу документа тем, что Киев нарушает обязательства, закреплённые международным правом и даже конституцией Незалежной.

22 июля, 09:19
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В МИД РФ назвали давно назревшим шагом межгосударственную жалобу России против Украины в Европейский суд по правам человека.

"Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций", — говорится в заявлении ведомства.

МИД объяснил жалобу тем, что Киев нарушает обязательства, закреплённые международным правом и даже конституцией страны, международные структуры полностью игнорируют упомянутые в жалобе нарушения прав человека в Незалежной, а также тем, что украинская правоохранительная и судебная системы "не способны надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты".

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Напомним, Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Это первый подобный случай в истории нашей страны. В документе Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции о правах человека. В частности, речь идёт о гибели при обстрелах и незаконном лишении свободы мирных жителей, нарушении свободы слова, дискриминации русскоязычного населения, а также российских компаний и предпринимателей, водной блокаде Крымского полуострова, лишении жителей Юго-Востока Украины возможности участвовать в выборах и нападении на российские посольства и консульства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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