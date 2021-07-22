Председатели российских банков предупредили ЦБ о последствиях регулирования экосистем

Главы ведущих российских банков направили письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, предупредив её о возможном закрытии региональных отделений из-за нового метода регулирования банковских экосистем, предложенного Центробанком. Об этом сообщает РБК.

Авторами письма выступили председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, руководители "Газпромбанка", "Открытия", а также ряда других кредитных организаций. В своём обращении они обратили внимание на губительные последствия внедрения риск-чувствительного лимита, который обсуждается в ЦБ. Речь идёт о предельной доле инвестиций банка в иммобилизованные активы относительно его капитала в целом.

"Новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что более ста банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала. <...> Как следствие, это может привести к закрытию отделений в небольших городах", — отметили главы банков.

Они добавили, что подобные действия Центробанка могут привести к прекращению оказания банковских услуг в малонаселённых городах и регионах с низкой плотностью населения, что расходится с глобальными целями Правительства РФ.