Подача жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины является справедливым решением. Такое мнение Лайфу высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Посмотрим, как объективен он (ЕСПЧ. — Прим. Лайфа) будет в этот раз. Если бы это касалось любой другой страны, допустим, нас, думаю, нас бы уже в пух и прах разнесли. Будем надеяться, что суд будет объективен, покажет состоятельность в этом вопросе. Лишь бы это не ограничилось просто порицанием", — заметил Джабаров.

По его словам, на Украине идёт полная дискриминация русскоговорящего населения, русский язык вытесняется из общественной сферы, образования, дискриминируются российские компании, отбирается собственность. Также сенатор напомнил, что Киев блокировал Северо-Крымский канал, который является основным источником пресной воды для полуострова. По мнению Джабарова, это одно из тяжелейших преступлений украинского режима, которое Европейский суд обязан расследовать.