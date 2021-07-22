"Лишь бы не ограничилось порицанием": Джабаров прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ против Украины
По мнению сенатора, это покажет, насколько Европейский суд будет объективен по отношению к Незалежной.
Владимир Джабаров. Фото © Совет Федерации
Подача жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины является справедливым решением. Такое мнение Лайфу высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Посмотрим, как объективен он (ЕСПЧ. — Прим. Лайфа) будет в этот раз. Если бы это касалось любой другой страны, допустим, нас, думаю, нас бы уже в пух и прах разнесли. Будем надеяться, что суд будет объективен, покажет состоятельность в этом вопросе. Лишь бы это не ограничилось просто порицанием", — заметил Джабаров.
По его словам, на Украине идёт полная дискриминация русскоговорящего населения, русский язык вытесняется из общественной сферы, образования, дискриминируются российские компании, отбирается собственность. Также сенатор напомнил, что Киев блокировал Северо-Крымский канал, который является основным источником пресной воды для полуострова. По мнению Джабарова, это одно из тяжелейших преступлений украинского режима, которое Европейский суд обязан расследовать.
Ранее сообщалось, что Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Это первый подобный случай в истории нашей страны. В документе в числе прочего речь идёт о гибели при обстрелах и незаконном лишении свободы мирных жителей, нарушении свободы слова и дискриминации русскоязычного населения.
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