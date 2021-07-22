Кремль заявил об открытости данных по ковиду в России

Данные по ситуации с распространением коронавируса в России открыты и публикуются в полной мере. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что данные в полной мере публикуются... У нас есть целый набор информации, которая публикуется ежедневно", — отметил представитель Кремля.

Кроме того, по его словам, правительство обладает всей полнотой данных, которые необходимы для того, чтобы делать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией.