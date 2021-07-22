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Кремль заявил об открытости данных по ковиду в России

По словам Дмитрия Пескова, правительство обладает всей информацией, которая необходима для того, чтобы делать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией.

22 июля, 10:27
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Данные по ситуации с распространением коронавируса в России открыты и публикуются в полной мере. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что данные в полной мере публикуются... У нас есть целый набор информации, которая публикуется ежедневно", — отметил представитель Кремля.

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Кроме того, по его словам, правительство обладает всей полнотой данных, которые необходимы для того, чтобы делать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 33,6 миллиона россиян сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 22,6 миллиона полностью завершили вакцинацию. Кроме того, по её словам, текущая ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой, а заболеваемость смещается из столицы в регионы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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