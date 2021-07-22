Цена на бензин АИ-95 впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну
Стоимость АИ-92 также выросла и продолжает приближение к абсолютному рекорду, достигнутому в июле 2020 года.
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Оптовая цена автомобильного бензина АИ-95 установила новый исторический максимум, за день она выросла на 0,3 процента и достигла 60,029 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
При этом стоимость марки АИ-92 также обновила рекорд, поднявшись в цене на 0,94 процента, и составила 57,597 тысячи рублей за тонну.
Напомним, 19 июля цена АИ-92 достигла 56,2 тысячи рублей за тонну. 20 июля биржевая стоимость этой марки составила 56 751 рубль. 21 июля её цена продолжила приближаться к абсолютному рекорду, который был достигнут в июле 2020 года, она выросла до 57,06 тысячи рублей.
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