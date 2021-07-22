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В Минюсте Украины предрекли России поражение из-за поданной в ЕСПЧ жалобы

Все изложенные в документе претензии глава министерства назвал "мифами российской пропаганды".

22 июля, 12:38
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100011121947008" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Denis Malyuska</a></p>

Фото © Facebook / Denis Malyuska

Неминуемое поражение ждёт Россию по итогам подачи заявки в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Такую точку зрения высказал глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська.

"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовёшь — у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод", — написал он у себя в фейсбуке.

Однако с юридической точки зрения, заметил Малюська, РФ ожидает неминуемое поражение.

В Кремле назвали жалобу в ЕСПЧ против Украины абсолютно закономерной

В Кремле назвали жалобу в ЕСПЧ против Украины абсолютно закономерной

Напомним, Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Это первый подобный случай в истории нашей страны. В документе Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции о правах человека. В частности, речь идёт о гибели при обстрелах и незаконном лишении свободы мирных жителей, нарушении свободы слова, дискриминации русскоязычного населения, а также российских компаний и предпринимателей, водной блокаде Крымского полуострова, лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах и нападении на российские посольства и консульства.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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