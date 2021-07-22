В Минюсте Украины предрекли России поражение из-за поданной в ЕСПЧ жалобы

"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовёшь — у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод", — написал он у себя в фейсбуке.

Напомним, Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Это первый подобный случай в истории нашей страны. В документе Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции о правах человека. В частности, речь идёт о гибели при обстрелах и незаконном лишении свободы мирных жителей, нарушении свободы слова, дискриминации русскоязычного населения, а также российских компаний и предпринимателей, водной блокаде Крымского полуострова, лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах и нападении на российские посольства и консульства.