Относительно коронавируса состояние певицы МакSим стало лучше, болезнь уходит на второй план. Однако по сравнению с предыдущими результатами компьютерной томографии грудной клетки ситуация ухудшилась, рассказал Лайфу врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

"Характер изменения в правом лёгком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что нарастание жидкости происходит. Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении лёгких. Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое лёгкое", — заметил специалист.

Овечкин уточнил, что вопрос заключается уже в возбудителе инфекции и лечение необходимо строить по посеву. При этом медик указал на отрицательную динамику, связанную с ростом количества жидкости. Кроме того, существует опасность, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.