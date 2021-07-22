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"Ковид уходит на второй план": Врач оценил КТ MaкSим и увидел ухудшения

Как Вячеслав Овечкин объяснил Лайфу, в лёгких исполнительницы развивается бактериальная инфекция и нарастает количество жидкости.

22 июля, 12:20
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ5maOgLFQh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artist.maksim</a></p>

Фото © Instagram / artist.maksim

Относительно коронавируса состояние певицы МакSим стало лучше, болезнь уходит на второй план. Однако по сравнению с предыдущими результатами компьютерной томографии грудной клетки ситуация ухудшилась, рассказал Лайфу врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

"Характер изменения в правом лёгком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что нарастание жидкости происходит. Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении лёгких. Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое лёгкое", — заметил специалист.

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Овечкин уточнил, что вопрос заключается уже в возбудителе инфекции и лечение необходимо строить по посеву. При этом медик указал на отрицательную динамику, связанную с ростом количества жидкости. Кроме того, существует опасность, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.

"На мой взгляд, по сравнению с первым КТ стало хуже. И в данном КТ мне больше всего не нравится появление очагов деструкции, это такой достаточно неблагоприятный фактор. То, что было небольшое количество жидкости — 200 мл, это ещё более менее. А её нарастание, осумкование и очаги деструкции — неблагоприятно", — заключил специалист.

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Напомним, что певица Максим остаётся в больнице с середины июня. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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