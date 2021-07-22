Лайф узнал личность впавшего в кому фигуранта дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья

Впавший в кому фигурант дела о коррупции в отношении главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова является бывший начальник отдела. Об этом Лайфу сообщил источник.

Александр А. уже находился на пенсии и болел, а на фоне стресса из-за идущего разбирательства у него случился инсульт.