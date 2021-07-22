Лайф узнал личность впавшего в кому фигуранта дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья
На фоне стресса из-за судебных разбирательств у мужчины, уже находившегося на пенсии, случился инсульт.
Фото © ТАСС / Елена Березина
Впавший в кому фигурант дела о коррупции в отношении главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова является бывший начальник отдела. Об этом Лайфу сообщил источник.
Александр А. уже находился на пенсии и болел, а на фоне стресса из-за идущего разбирательства у него случился инсульт.
Как ранее сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, задержанный был доставлен в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь.
Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. Больше этой суммы общественность поразил особняк Сафонова — там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.
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