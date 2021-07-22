Гол как сокол: Богатство главы УГИБДД Ставрополья оказалось записано на других людей Главный гаишник Ставрополья Алексей Сафонов арестован, а его имущество могут конфисковать. Полковник к этому был готов — знаменитым золотым дворцом формально владеет его любовница. 21 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © VK / "Алена Псел"

Дворец главы региональных автоинспекторов гордо возвышается над остальными домами частного сектора на улице Сипягина в Ставрополе, будто показывая остальным, кто здесь настоящий хозяин. Однако теперь выясняется, что этот особняк вовсе не Сафонова. Он записан на местную жительницу, которая формально не имеет к полковнику никакого отношения.

Официально у полковника во владении есть треть доли в квартире 70 кв. метров в Ставрополе, жилой дом 232 кв. метра в станице Новомарьевской — кадастровая стоимость около 1,3 млн, а также большая дача — совершенно обычная, без вензелей, резных кроватей и покрытых золотой эмаль-глазурью унитазов — площадью 285 кв. метров на участке площадью почти 200 кв. метров. Кадастровая стоимость дачи — около 2,5 млн.

Что касается трёхэтажного особняка с подземным этажом на улице Сипягина, который считается домом главы ставропольского УГИБДД, то, согласно выписке из Росреестра, он принадлежит некой 36-летней Елене Псел.







До 2013 года этим большим участком на 812 "квадратов" владело жилищно-строительное некоммерческое партнёрство "Патриот". Затем он был переписан на Псел. Как раз за год до этого Сафонов возглавил краевую автоинспекцию. Согласно данным Росреестра, возведение дворца началось ещё в 2014 году, в настоящее время монументальный труд окончен, однако, скорее всего, насладиться им полковник уже не сможет.

Бизнесвумен или содержанка?

О Елене Псел известно немного. Родилась она в простой семье в городе Невинномысске. Затем переехала в Ставрополь. Судя по редким фото в соцсетях, у женщины была возможность посещать дорогие курорты и ни в чём себе не отказывать. Но где она работает и чем занимается, не вполне понятно.

Согласно данным базы "СПАРК", Елена владеет бизнесом. В 2013 году она основала ООО "Псел" — основным видом деятельности была заявлена торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах. Также юрлицо занималось деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания. Судя по отчётности, бизнес у Псел не пошёл. Буквально месяц назад регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ООО "Псел" из ЕГРЮЛ на основании предоставленных недостоверных сведений. По всей видимости, юрлицо было просто брошено. В настоящее время оно ликвидируется.

© СПАРК

Насчёт семейного положения Псел ничего не известно, в социальных сетях нет её фотографий с другими мужчинами. Источники Лайфа говорят, что арестованного полковника и Псел связывают давние романтические отношения. Полковник официально развёлся со своей супругой Ириной в 2018 году. На самом деле их брак затрещал по швам задолго до этого, но супруги продолжали жить вместе ради детей. А причиной разрыва стали отношения гаишника с новой пассией — Псел. Бывшая супруга Сафонова знала о его связи с Еленой. Полковник жил с любовницей в золотом особняке, который был оформлен на неё.

Псел числилась и хозяйкой синего внедорожника BMW Х6 с блатными номерами — У001РА01. Этот автомобиль стоял во дворе дворца, когда туда пришли оперативники. Белый BMW Х7, который примостился рядом, по словам источника Лайфа, тоже принадлежит ей. Номер этой машины (с цифрами 007) ранее висел на "Ладе-Весте" и продавался в Интернете за 90 тысяч рублей. Автор объявления оставил и номер телефона, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. К новому владельцу номер попал в 2020 году и уже до конца года отметился пятью штрафами ГИБДД — все за превышение скорости.

Сама Елена Псел сейчас подтверждает, что дом и дорогие машины принадлежат ей. По словам женщины, от Сафонова у неё уже есть двое детей, а в настоящий момент она находится на восьмом месяце беременности. Детей полковник признал официально, первый ребёнок родился, когда он ещё жил в прежней семье. Однако, по словам Псел, в её особняке Сафонов не живёт, он якобы ей даже не гражданский муж — мол, просто сожительствовали время от времени. В дела свои он её не посвящал, и она даже не знает его руководителей.

Реакция Псел вполне объяснима. Высока вероятность, что всё имущество сомнительного происхождения у Сафонова могут конфисковать, в том числе и то, которое оформлено на других людей. Любовница главного гаишника Ставрополья вполне могла быть человеком, кому он доверял и на кого записывал свои активы. И спрятать их будет трудно. Например, тот же полицейский-миллиардер Дмитрий Захарченко пытался представить, что дорогие квартиры, автомобили и горы наличности якобы принадлежат его женам и родственникам, однако следователям не составило труда проверить их источники доходов, которые даже близко не тянули на такое богатство. Близкие Захарченко также не смогли объяснить происхождение активов. На этом основании Генпрокуратура конфисковала в доход государства 11 элитных квартир, 16 машино-мест, два автомобиля Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne, наличные в разной валюте на сумму свыше девяти миллиардов рублей, а также полукилограммовый золотой слиток.