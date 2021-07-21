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Собрать всё золото мира: Как сделать дом в стиле начальника ГИБДД Ставрополья на AliExpress

Золотые унитазы, ёршики, картины в стиле эпохи Возрождения и дорогие убранства. Всё это обнаружили в доме главы Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова. Всё это есть на AliExpress.

21 июля, 16:42
<p>Коллаж LIFE. Фото © bloknot-stavropol.ru,<em style="font-style: italic;"> </em>Shutterstock</p>

Коллаж LIFE. Фото © bloknot-stavropol.ru, Shutterstock

Общественность шокировали виды убранств начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставрополью Алексея Сафонова. "Золото везде, где можно" — казалось бы, главный девиз дизайнера, разрабатывающего проект интерьера жилища полицейского, или дело рук самого полицейского. Несмотря на предполагаемую дороговизну убранств, всё это можно приобрести на китайских сайтах.

Царь-инспекторы: Откуда у ставропольских гаишников золотые унитазы

Царь-инспекторы: Откуда у ставропольских гаишников золотые унитазы

Унитаз, так всколыхнувший общественность, вполне можно приобрести за 65 000 рублей.

© AliExpress

© AliExpress

В дополнение к золотому унитазу Алексею Сафонову, видимо, необходим и держатель для туалетной бумаги, конечно, тоже золотой. Выходит не так дорого, всего около 1000 рублей.

© AliExpress

© AliExpress

Роскошная золотая кровать стоит тоже не так дорого, как казалось бы самому заказчику. Это ложе мы обнаружили всего за две с небольшим тысячи рублей.

© AliExpress

© AliExpress

А вот люстра в цвете драгметалл, пожалуй, обойдётся гораздо дороже даже при заказе на сомнительных сайтах. Мы нашли нечто похожее на ту, что в доме начальника ГИБДД Ставрополья.

© AliExpress

© AliExpress

Действительно ли всё, находящееся в доме Алексея Сафонова, представляет ценность, или дизайнеры, закупавшие мнимые драгоценности для главного дорожного инспектора Ставропольского края, слукавили, предстоит установить следствию. Но смотрится всё, судя по опубликованным фотографиям, "дорого-богато".

Появились новые кадры из "золотого дворца" задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Появились новые кадры из "золотого дворца" задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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