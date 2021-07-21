Собрать всё золото мира: Как сделать дом в стиле начальника ГИБДД Ставрополья на AliExpress Золотые унитазы, ёршики, картины в стиле эпохи Возрождения и дорогие убранства. Всё это обнаружили в доме главы Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова. Всё это есть на AliExpress. 21 июля, 16:42 Коллаж LIFE. Фото © bloknot-stavropol.ru, Shutterstock

Общественность шокировали виды убранств начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставрополью Алексея Сафонова. "Золото везде, где можно" — казалось бы, главный девиз дизайнера, разрабатывающего проект интерьера жилища полицейского, или дело рук самого полицейского. Несмотря на предполагаемую дороговизну убранств, всё это можно приобрести на китайских сайтах.

Унитаз, так всколыхнувший общественность, вполне можно приобрести за 65 000 рублей.

© AliExpress

В дополнение к золотому унитазу Алексею Сафонову, видимо, необходим и держатель для туалетной бумаги, конечно, тоже золотой. Выходит не так дорого, всего около 1000 рублей.

© AliExpress

Роскошная золотая кровать стоит тоже не так дорого, как казалось бы самому заказчику. Это ложе мы обнаружили всего за две с небольшим тысячи рублей.

© AliExpress

А вот люстра в цвете драгметалл, пожалуй, обойдётся гораздо дороже даже при заказе на сомнительных сайтах. Мы нашли нечто похожее на ту, что в доме начальника ГИБДД Ставрополья.

© AliExpress

Действительно ли всё, находящееся в доме Алексея Сафонова, представляет ценность, или дизайнеры, закупавшие мнимые драгоценности для главного дорожного инспектора Ставропольского края, слукавили, предстоит установить следствию. Но смотрится всё, судя по опубликованным фотографиям, "дорого-богато".

Авторы Алексей Соков