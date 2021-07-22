Один из фигурантов дела главы УГИБДД Ставрополья находится в коме

Один из задержанных по делу о коррупции в Управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю попал в больницу и сейчас находится в коме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он доставлен в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме", — написал Владимиров в Instagram.