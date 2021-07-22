Один из фигурантов дела главы УГИБДД Ставрополья находится в коме
Сам Алексей Сафонов был арестован, ещё двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, одному — запрет определённых действий, ещё один заключён под стражу.
Фото © ТАСС / Елена Березина
Один из задержанных по делу о коррупции в Управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю попал в больницу и сейчас находится в коме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он доставлен в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме", — написал Владимиров в Instagram.
При этом глава Ставропольского края выразил уверенность, что правоохранительные органы "разберутся во всём, а фигуранты дела ответят перед законом".
Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. Больше этой суммы общественность поразил особняк Сафонова — там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.
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