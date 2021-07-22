В Чите водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде, помог ей встать и скрылся
Полицейские смогли установить личность автомобилиста, на него составили протокол за оставление места ДТП.
В Чите водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде и скрылся. Видео © МВД по Забайкальскому краю
В Чите водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде, после чего помог ей встать и скрылся с места преступления. Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения, сообщает УМВД России по Забайкальскому краю.
На записи видно, как машина сбивает девочку, которая от удара слетела с велосипеда и ударилась головой об асфальт. При этом ребёнок находился в шлеме, что спасло её от тяжёлых последствий. Пострадавшую доставили в больницу. У автомобиля в результате столкновения отвалился номерной знак, однако это не помешало правоохранителям установить личность водителя и составить на него протокол за оставление места ДТП.
Ранее в Новосибирске водитель за рулём BMW X6 насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. При этом автомобилист двигался на красный сигнал светофора, а юный велосипедист — на зелёный.
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