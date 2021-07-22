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В Чите водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде, помог ей встать и скрылся

Полицейские смогли установить личность автомобилиста, на него составили протокол за оставление места ДТП.

22 июля, 09:41

В Чите водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде и скрылся. Видео © МВД по Забайкальскому краю

В Чите водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде, после чего помог ей встать и скрылся с места преступления. Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения, сообщает УМВД России по Забайкальскому краю.

На записи видно, как машина сбивает девочку, которая от удара слетела с велосипеда и ударилась головой об асфальт. При этом ребёнок находился в шлеме, что спасло её от тяжёлых последствий. Пострадавшую доставили в больницу. У автомобиля в результате столкновения отвалился номерной знак, однако это не помешало правоохранителям установить личность водителя и составить на него протокол за оставление места ДТП.

СМИ: Сбившая троих детей на пешеходном переходе студентка признала свою вину

СМИ: Сбившая троих детей на пешеходном переходе студентка признала свою вину

Ранее в Новосибирске водитель за рулём BMW X6 насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. При этом автомобилист двигался на красный сигнал светофора, а юный велосипедист — на зелёный.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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