"От цели только пыль останется": Новый истребитель Су-75 могут вооружить "царь-бомбой"
Боеприпас может применяться с любых высот и гарантированно уничтожает любые объекты противника.
Фото © LIFE/Александр Мартынов
На стенде корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в подмосковном Жуковском заметили супермощные авиабомбы УПАБ-1500Б-Э. Они, по данным собеседников Лайфа, могут войти в состав вооружения для нового боевого истребителя Су-75, представленного 20 июля на авиасалоне МАКС.
Фото © LIFE/Александр Мартынов
Бомба c индексом К029БЭ (экспортный индекс) калибром 1500 кг предназначена для уничтожения защищённых наземных и надводных целей — кораблей с практически любым водоизмещением. Полная масса боеприпаса — 1525 кг. Больше тонны приходится на боевую часть проникающего типа. УПАБ-1500 оснащена интеллектуальным многорежимным взрывателем, а для наведения бомбы на цель используется инерциально-спутниковая система наведения. Максимальная дальность полёта бомбы после сброса может составлять до 50 километров.
Фото © LIFE/Александр Мартынов
Сверхмощные бомбы со спутниковым наведением ВКС России получают с 2019 года. УПАБ-1500 — один из самых мощных боеприпасов этого типа.
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