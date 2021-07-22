На стенде корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в подмосковном Жуковском заметили супермощные авиабомбы УПАБ-1500Б-Э. Они, по данным собеседников Лайфа, могут войти в состав вооружения для нового боевого истребителя Су-75, представленного 20 июля на авиасалоне МАКС.

Фото © LIFE/Александр Мартынов

Бомба c индексом К029БЭ (экспортный индекс) калибром 1500 кг предназначена для уничтожения защищённых наземных и надводных целей — кораблей с практически любым водоизмещением. Полная масса боеприпаса — 1525 кг. Больше тонны приходится на боевую часть проникающего типа. УПАБ-1500 оснащена интеллектуальным многорежимным взрывателем, а для наведения бомбы на цель используется инерциально-спутниковая система наведения. Максимальная дальность полёта бомбы после сброса может составлять до 50 километров.

Фото © LIFE/Александр Мартынов