ФСБ задержала восьмерых экстремистов на Ставрополье

ФСБ задержала на Ставрополье ещё восемь человек, которые подозреваются в участии в экстремистской организации. В их отношении возбуждено уголовное дело.

"Дополнительно установлены восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей указанной организации, а также вовлечение новых адептов. 21 и 22 июля они задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий", — говорится в сообщении.

Ранее в регионе была пресечена деятельность членов организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В результате в апреле 2021 года установлено и задержано 16 лиц, входивших в состав экстремистской ячейки.

А в начале июля участников экстремистских сообществ задержали в Брянской области и Хабаровском крае. Большая часть из них — несовершеннолетние или лица, только достигшие 18 лет. Многих заключили под стражу.