Песков объяснил, почему Путина не будет на ОИ в Токио
Церемония открытия Олимпиады должна состояться в пятницу, 23 июля.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что Владимир Путин не будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в Токио из-за особого режима мероприятия.
"Этот год всё-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады", — цитирует представителя Кремля "Р-Спорт". — "Он (особый режим. — Прим. Лайфа) президента не смутил. Это та данность, в которой нам приходится работать".
Церемония открытия Олимпиады должна состояться в пятницу, 23 июля. Она должна начаться в 14:00 по московскому времени. На спортивных аренах планируется разыграть 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей. При этом ряд состязаний уже состоялся.
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