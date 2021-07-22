Песков объяснил, почему Путина не будет на ОИ в Токио

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что Владимир Путин не будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в Токио из-за особого режима мероприятия.

"Этот год всё-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады", — цитирует представителя Кремля "Р-Спорт". — "Он (особый режим. — Прим. Лайфа) президента не смутил. Это та данность, в которой нам приходится работать".