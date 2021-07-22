Сбивший шестерых пешеходов под Анапой водитель заявил, что потерял сознание
Он также отметил, что не зевал во время движения и не чувствовал состояния сонливости.
Сбивший шестерых пешеходов под Анапой водитель заявил полицейским, что потерял сознание. Видео © LIFE
За рулём Toyota RAV4, сбившей пешеходов на тротуаре в селе Сукко под Анапой, находился 66-летний пенсионер Александр А. Сотрудникам ГИБДД он заявил, что потерял сознание.
"Вдруг внезапно потерял сознание и тут же пришёл в себя", — сказал он правоохранителям.
Отвечая на вопрос о том, действительно ли он потерял сознание или заснул, водитель объяснил, что не зевал во время движения, кроме того, у него не было состояния сонливости.
Как сообщалось ранее, предварительной причиной ДТП стало то, что водитель Toyota RAV4 заснул за рулём. В результате наезда на пешеходов пострадали трое детей в возрасте трёх, восьми и девяти лет. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента столкновения.
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