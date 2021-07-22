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Сбивший шестерых пешеходов под Анапой водитель заявил, что потерял сознание

Он также отметил, что не зевал во время движения и не чувствовал состояния сонливости.

22 июля, 16:30

Сбивший шестерых пешеходов под Анапой водитель заявил полицейским, что потерял сознание. Видео © LIFE

За рулём Toyota RAV4, сбившей пешеходов на тротуаре в селе Сукко под Анапой, находился 66-летний пенсионер Александр А. Сотрудникам ГИБДД он заявил, что потерял сознание.

"Вдруг внезапно потерял сознание и тут же пришёл в себя", сказал он правоохранителям.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли он потерял сознание или заснул, водитель объяснил, что не зевал во время движения, кроме того, у него не было состояния сонливости.

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с уснувшим водителем под Анапой

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с уснувшим водителем под Анапой

Как сообщалось ранее, предварительной причиной ДТП стало то, что водитель Toyota RAV4 заснул за рулём. В результате наезда на пешеходов пострадали трое детей в возрасте трёх, восьми и девяти лет. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента столкновения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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