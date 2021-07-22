Сбивший шестерых пешеходов под Анапой водитель заявил, что потерял сознание

Сбивший шестерых пешеходов под Анапой водитель заявил полицейским, что потерял сознание. Видео © LIFE

За рулём Toyota RAV4, сбившей пешеходов на тротуаре в селе Сукко под Анапой, находился 66-летний пенсионер Александр А. Сотрудникам ГИБДД он заявил, что потерял сознание.

"Вдруг внезапно потерял сознание и тут же пришёл в себя", — сказал он правоохранителям.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли он потерял сознание или заснул, водитель объяснил, что не зевал во время движения, кроме того, у него не было состояния сонливости.